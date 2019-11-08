Производители молока попросили правительство отменить лицензии на работу с навозом

Им приходится оформлять множество документов, чтобы использовать навоз своих коров как удобрение для кормов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) попросил правительство отменить часть административных требований к отрасли и, в частности, отменить требование получать лицензии на работу с навозом от их же коров и оформлять на него паспорта отходов. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо гендиректора союза Артема Белова в аппарат правительства.

Ограничения на использование навоза связаны с тем, что он по закону относится к отходам. Минприроды в 2016 году заверяло, что компании могут использовать навоз для удобрения при соблюдении природоохранных, санитарно-гигиенических и других требований и тогда им не нужно будет получать лицензию и выполнять другие требования. На деле бизнес все равно штрафуют за отсутствие лицензий и других документов, заявил Белов.

"Ситуация парадоксальная. Для чего на навоз, полученный на предприятии и используемый как удобрение на этом же предприятии, нужна лицензия?" – прокомментировал замгендиректора УК "Дамате" Андрей Григоращенко.

По словам производителей молока, если навоз выдерживать в течение года, он становится ценным органическим удобрением. Он повышает плодородие и регулирует кислотность почвы, что позволяет увеличить урожайность. Компании его используют при выращивании кормов для скота и иногда продают излишки.

Представитель Минприроды заявил изданию, что выводить навоз из-под законодательства об отходов нельзя, но можно ввести специальные правила и требования к его использованию в качестве вторичного ресурса.

Производители также попросили изменить категорию молокозаводов с наиболее опасных по экологичности I и II, на менее опасную III, поскольку выбросы вредных веществ содержат преимущественно вещества III класса опасности, а действующая категория увеличивает издержки предприятий. Союзмолоко предложил отнести молочные предприятия с водоотведением к III категории, а все остальные – ко второй. Существующая система категорирования отвечает высоким стандартам экологической безопасности, принятым во всем мире, менять подход нецелесообразно, ответили в Минприроды.

Союз также попросил отменить введение обязательной цифровой маркировки молочной продукции с июня 2020 года. Производители молока считают ее избыточной с учетом уже заработавшей системы прослеживаемости "Меркурий". Свои затраты на покупку и монтаж оборудования для маркировки они оценили в 25 млрд рублей, а оплата марок обойдется им еще в 20 млрд рублей в год.

В Минпромторге пообещали подготовить механизмы интегрирования двух систем маркировки, чтобы избежать дублирования. В руководстве оператора маркировки - Центра развития перспективных технологий - заявили, что производители завышают оценку своих расходов.

Сократить количество необоснованно завышенных требований к бизнесу премьер Дмитрий Медведев потребовал в январе 2019 года. . Союзмолоко сформулировало свои предложения по регуляторной гильотине более чем на 70 страницах – об отмене или корректировке постановлений правительства, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов.