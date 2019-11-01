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Экс-главу кузбасского Киселевска убили в собственном доме

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Неизвестные застрелили бывшего главу кузбасского Киселевска Сергея Лаврентьева, покинувшего свой пост в прошлом году, сообщил агентству "Интерфакс" источник знакомый с ситуацией в пятницу.

"Убийство произошло накануне вечером в доме Лаврентьева в поселке Верх-Чумыш. В городском округе был объявлен план перехват, на месте работают сотрудники правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе областного СУ СКР агентству сообщили, что "информация готовится".

Лаврентьев занимал пост главы Киселевского городского округа на протяжении 16 лет, свой пост он покинул в 2018 году. Пресс-служба администрации Киселевска сообщала, что причиной увольнения было собственное желание.

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