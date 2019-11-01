Что случилось этой ночью: пятница, 1 ноября

Убийство экс-главы кузбасского города, приложение для оформления европротокола, приостановка решения об экстрадиции гражданина РФ из Израиля в США

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Экс-главу кузбасского Киселевска убили в собственном доме. Убийство произошло накануне вечером в доме Лаврентьева в поселке Верх-Чумыш. Известно, что Лаврентьев перед смертью ранил одного из нападавших, в результате чего тот скончался, остальным удалось скрыться.

- В ООН потребовали прекратить расследование в отношении дипломата Краснощекова. Сотрудник миссии ООН в Косово пострадал 28 мая в результате нападения косовской полиции. Спецпредставитель генсека ООН подчеркнул, что "власти Косово должны провести расследование в отношении тех косовских полицейских, которые участвовали в этих инцидентах".

- С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП. Пока программа заработает только в Москве, МО, Петербурге, Ленобласти и Татарстане. Воспользоваться "Помощником" смогут около 100 млн пользователей, зарегистрированных на портале госуслуг.

- ЦБ РФ отозвал лицензию у Эксперт банка. Регулятор принял решение об отзыве лицензии, поскольку банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

- Израильский ВС приостановил процедуру экстрадиции гражданина РФ Алексея Буркова в США. Бурков находится в розыске в Штатах по обвинению в кибермошенничестве с кредитами. The Jerusalem Post связывает решение ВС Израиля с возможностью дипломатического обмена Алексея Буркова на гражданку Израиля, приговоренную в России к лишению свободы по обвинению в контрабанде наркотиков.

- Помпео объявил о дополнительных санкциях против Ирана. Ограничительные меры касаются строительного сектора, который, по мнению Вашингтона, прямо или косвенно связан с Корпусом стражей Исламской революции, а также иранской ракетной программы.