Арестованный погиб в СИЗО Серпухова

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи разбираются в обстоятельствах гибели в бане серпуховского следственного изолятора (СИЗО) заключенного, арестованного за убийство женщины.

Как рассказала представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий, тело мужчины было обнаружено другими арестантами в банно-прачечном комплексе. Основной версией смерти является самоубийство.

25 июля этого года в Раменском городском округе во дворе многоэтажного дома на детской площадке 38-летний Артем Шустов нанес местной жительнице смертельные ранения ножом.

Позднее он был задержан и арестован. Ранее он был судим за незаконный оборот оружия. Кроме того, проверялась информация о его причастности к совершенному в 2014 году в Крыму убийству девушки.