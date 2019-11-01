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Арестованный погиб в СИЗО Серпухова

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи разбираются в обстоятельствах гибели в бане серпуховского следственного изолятора (СИЗО) заключенного, арестованного за убийство женщины.

Как рассказала представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий, тело мужчины было обнаружено другими арестантами в банно-прачечном комплексе. Основной версией смерти является самоубийство.

25 июля этого года в Раменском городском округе во дворе многоэтажного дома на детской площадке 38-летний Артем Шустов нанес местной жительнице смертельные ранения ножом.

Позднее он был задержан и арестован. Ранее он был судим за незаконный оборот оружия. Кроме того, проверялась информация о его причастности к совершенному в 2014 году в Крыму убийству девушки.

СИЗО Серпухов

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