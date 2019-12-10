В Брянской области начали расследование гибели заключенного

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Следствие в Брянской области возбудило уголовное дело по факту смерти осужденного, скончавшегося от тяжких телесных повреждений, сообщается на сайте Следственного управления СКР по региону.

"По версии следствия, 8 декабря в хирургическое отделение ГБУЗ "Клинцовская ЦГБ" из исправительной колонии №6 УФСИН России по Брянской области доставлен осужденный с телесными повреждения, от которых скончался в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Мужская ИК-6 общего режима расположена в городе Клинцы в 175 км от Брянска.