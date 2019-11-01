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Петербуржец, давивший на "Хаммере" машины, осужден на 17 лет за съемку порно с дочерью

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга приговорил к 17 годам колонии строго режима Игоря Смирнова, не раз становившегося героем публикаций СМИ.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу, Смирнов признан виновным по статьям "насильственные действия сексуального характера", "использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов", а также по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества".

"Смирнов вину признал в полном объеме. Суду сообщил, что раскаивается. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в июле 2018 года Смирнов, за которым числился не один эпизод ДТП, был лишен водительских прав за намеренный таран на желтом "Хаммере" другой машины.

В отношении него было возбуждено дело о повреждении чужого имущества. Позже, по данным СМИ, к следователям обратилась жена Смирнова, обнаружившая на его компьютере порнографические видео с участием их трехлетнего ребенка. Смирнов был арестован.

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