Двигатель отказал у Superjet 100 над Тюменью

Архивное фото Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Superjet-100 готовится к аварийной посадке в Тюмени, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"По предварительным данным, у самолета отказал один из двигателей, он готовится к аварийной посадке, вырабатывает топливо", - сказал источник.

На борту находятся 80 пассажиров и шесть членов экипажа.

В связи с чрезвычайной ситуацией службы тюменского аэропорта "Рощино" приведены в готовность. В пресс-службе аэропорта подтвердили, что информация об отказе двигателя достоверная.

Позднее источник отметил, что левый двигатель лайнера не вышел из строя полностью, но работает с существенными перебоями, его "функционал нарушен".

По данным сервиса Flightradar24, инцидент с самолетом авиакомпании "Ямал" произошел при вылете из тюменского аэропорта "Рощино" в Петербург, он сейчас кружит над аэропортом.

Посадка самолета ожидается около 19:00 по московскому времени.