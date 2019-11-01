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Аварийный SSJ-100 сел в Тюмени

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Superjet-100, у которого возникли проблемы с двигателем, приземлился в аэропорту "Рощино" в Тюмени. Эту информацию подтвердили в МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что у самолета, вылетевшего в Санкт-Петербург из тюменского аэропорта "Рощино", отказал один из двигателей. Сигнал бедствия самолёт не подавал.

На борту находятся 80 пассажиров и шесть членов экипажа. Нештатная ситуация произошла с лайнером авиакомпании "Ямал".

По данным сервиса Flightradar, самолет произведен два года назад.

Тюмень Superjet-100

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