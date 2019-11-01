Ученые указали на риск гибели белух из "китовой тюрьмы" в пути к местам обитания

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Учёные и представители общественности опубликовали открытое обращение к президенту РФ Владимиру Путину и правительству в связи с ситуацией с выпуском 50 белух из бухты Средняя, письмо опубликовано на официальном сайте Фонда защиты китов.

"Мы приветствуем решение государства выпустить всех белух, содержащихся в бухте Средняя, на свободу, в места их обитания. Однако мы выражаем несогласие с рекомендацией консилиума ученых о выпуске 50 белух на юге Приморского края, в одной из бухт вблизи Лазовского государственного заповедника", - говорится в обращении.

Авторы письма отмечают, что все белухи, находящиеся сейчас в "Центре адаптации морских млекопитающих" в бухте Средней, были отловлены на севере Охотского моря и относятся к сахалинско-амурской субпопуляции (скоплению) белух. Японское море не является их местом обитания.

"Для достижения своих исконных мест обитания и начала поиска своих семейных групп, выпускаемым животным придётся пройти более 1400 км на север генеральными курсами. Это практически невыполнимая задача для животных возрастом от двух до пяти лет, ослабленных более чем годичным пребыванием в неволе, не прошедших полноценной реабилитации, не знакомых с местными условиями. Вероятность их задержки и гибели на этом пути представляется нам чрезмерно высокой", - добавили в сообщении.

Подписанты назвали недопустимым подвергать животных такой опасности, отметив, что "максимальное снижение рисков для выпускаемых животных является прямой обязанностью организаций и лиц, которым доверено осуществление операции".

Подписи под обращением к президенту поставили 14 ученых и представителей общественности, среди которых журналист и председатель Фонда Защиты Китов Маргарита Митрофанова, сценарист, художник-постановщик в кино и анимации Оксана Фоминова, биолог-охотовед, руководитель группы "Помощь дельфинам Черного моря" Владимир Латка и другие.

"Китовая тюрьма"

В 2018 году в Охотском море выловили больше ста белух и косаток, в том числе для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя близ Находки, зоозащитники назвали бухту "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета было принято решение реадаптировать животных и вернуть в океан. В связи с нарушениями при их вылове были возбуждены уголовные и административные дела.