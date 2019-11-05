В Приморье приостановили погрузку последней партии белух из "китовой тюрьмы"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) планируют за два дня погрузить на научные суда последние 50 белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, в настоящее время операция приостановлена из-за погодных условий.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ТИНРО, из-за плохой погоды на погрузку может уйти даже больше двух дней. В свою очередь присутствующий в качестве независимого наблюдателя за операцией эксперт Greenpeace Россия Оганес Таргулян заявил агентству, что на одно из судов уже загрузили шесть белух.

Он отметил, что погрузка животных на судно "Профессор Когановский" завершилась еще в первой половине дня. Операцию приостановили из-за ухудшения погоды. В бухте Средняя ветер и волны.

"По нашим данным, погрузка сегодня вестись больше не будет из-за ухудшения погоды. По-видимому, сочли, что белухам лучше находиться в вольерах, а не в ваннах на судне - это теплее, больше движения, меньше рисков и травм. Скорее всего, погрузка продолжится завтра, но ожидается ухудшение погоды", - сказал Таргулян.

Как сообщалось, во вторник специалисты ТИНРО начали погрузку последней группы из 50 белух, находящейся в бухте Средняя Приморского края. Ранее предполагалось, что выпуск должен состояться до 1 ноября, но в назначенный срок операция не состоялась.

Запланировано, что животных выпустят в Приморье. Транспортировать к месту выпуска планируется двумя научными судами.

За операцией наблюдают экологи. Для сопровождения учеными они арендовали судно за счет благотворительных взносов. ТИНРО ранее отказал экологам в присутствии независимого наблюдателя при выпуске из-за отсутствия места и возможности размещения на научных судах.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ (СКР) выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.

В ноябре стало известно, что ученые и представители общественности опубликовали открытое обращение к президенту РФ Владимиру Путину и правительству в связи с ситуацией с выпуском 50 белух из приморской бухты Средняя. Авторы письма выразили несогласие с рекомендацией консилиума ученых о выпуске животных на юге Приморского края, в одной из бухт вблизи Лазовского государственного заповедника, заявив, что выпущенные там белухи могут погибнуть по пути к своим местам обитания.