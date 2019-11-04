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Пожар в плавучей гостинице под Иваново локализован

Возгорание могло возникнуть в одной из бань или в сауне

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространение огня в плавучей гостинице под Иваново, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар в гостинице "Мирная пристань" локализован в 23:20 по Москве на площади 450 кв м. До прибытия пожарной охраны из дебаркадера вышли 4 человека", - сказали в пресс-службе.

Никто не пострадал.

В пресс-службе отметили, что, по неподтвержденной пока информации, возгорание могло возникнуть в одной из бань или в сауне.

"Информации о пострадавших пока нет, известно, что гости комплекса были оперативно эвакуированы после появления информации о задымлении", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Гостиничный комплекс включает в себя три дебаркадера с гостиничными номерами, сауной и двумя банями, а также рестораном, расположенным на центральном дебаркадере. Кроме этого, в комплекс входят гостиничные домики на берегу реки и главное здание комплекса.

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