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В путешествиях треть россиян предпочитают делать селфи

Чуть больше 25% фотографируют природу, 23% - архитектуру, 18% - спутников и друзей

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Селфи на фоне достопримечательностей делают 33% российских туристов, показал опрос, который поисковик билетов Aviasales провел среди 53 тысяч человек. Эти туристы объяснили, что либо они путешествуют в одиночку, либо не доверяют друзьям или прохожим.

Еще 26% опрошенных сказали, что им не нравятся свои фотопортреты и они предпочитают фотографировать природу, рассказал PR-директор сервиса Янис Дзенис. Самыми впечатляющими из природных достопримечательностей они назвали Метеоры в Греции, Национальный парк в Китае Чжанцзяцзе и рисовые террасы на Шри-Ланке.

Еще 23% респондентов фотографируют архитектуру. Туристы из этой группы назвали наиболее интересными странами Испанию, Италию и Францию.

Еще 18% делают в поездках фотографии друзей и родственников на память, а затем выкладывают их в соцсетях и отмечают френдов.

Дзенис также выделил туристов, которые ездят на матчи любимых футбольных команд и фотографируют стадионы, тех, кто любит снимать метро, и тех, кто фотографирует граффити.

Aviasales Греция Китай Шри-Ланка Италия Франция Испания

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