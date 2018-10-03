Ученые подсчитали погибших от селфи в мире за последние шесть лет

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Индийские исследователи выяснили, что в мире за последние шесть лет из-за селфи погибли свыше 250 человек, сообщает издание Washington Post.

Ученые из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели изучили статистику гибели людей во время селфи с октября 2011 года по ноябрь 2017 года и обнаружили 259 неудачных селфи с летальным исходом. Об этом они сообщили в июльском номере "Журнала семейной медицины и первичной медико-санитарной помощи".

Чаще всего незадачливые любители селфи тонут, умирают в происшествиях, связанных со столкновением с различным транспортом, например, пытаясь запечатлеть себя на фоне подъезжающего поезда, а также разбиваются, упав с высоты.

Больше всего в процессе селфи погибают в Индии. В погоне за эффектным кадром часто также умирают в России, США и Пакистане, говорится в отчете.

Более 85 процентов всех жертв - это представители молодого поколения в возрасте от 10 до 30 лет.

Авторы публикации подозревают, что жертв, по всем видимости, на самом деле больше, поскольку о многих трагичных случаях просто нигде не сообщается.

По словам Агама Бансала, ведущего автора исследования, спасти любителей автопортретов можно было бы с помощью запрета на селфи в наиболее опасных местах - на краю высотных зданий, водопадов, скалистых гор.

Ранее индийский хирург - ортопед Мохит Джан провел свое исследование по количеству несчастных случаев во время попытки сделать селфи. Согласно его результатам, опубликованным в Международном журнале по контролю травматизма и безопасности, с 2014 года до середины 2016 года во время селфи погибли 75 человек.

"Это похоже на техногенную катастрофу, это не стихийное бедствие, - заключает автор. - Иногда глаза не видят, если ум не знает".