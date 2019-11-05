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Лиса, пойманная в центре Нижнего Новгорода, вновь вернулась к кремлевским стенам

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Житель Нижнего Новгорода вновь запечатлел около стен кремля рыжую лисицу: не исключено, что это то же самое животное, которое отловили две недели назад.

Видеоролик с хищницей выложил во вторник на своей странице в соцсети нижегородец Александр Лощилов. На нем видно, как рыжая лиса бегает вдоль кремлевских стен.

"Говорят, ее ловили уже трижды. Проверяли и выпускали в лес, но она возвращается в кремль. Дела у нее там", - написал автор видео.

Он отметил, что лисица не агрессивная и "из-за периодического отлова частично привыкла к людям".

До появления видео в соцсетях также появлялись сообщения других нижегородцев, которые в конце октября видели лисицу в центре города.

Ранее сообщалось, что 22 октября специалисты поймали лису, которая гуляла по территории Нижегородского кремля, после чего выпустили в лес. До этого зверька неоднократно видели в центре города - около фонтана на площади Минина и на Чкаловской лестнице.

Нижний Новгород

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