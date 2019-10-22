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Рыжую лисицу заметили на территории Нижегородского кремля

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Жители Нижнего Новгорода вновь заметили в центре города лису - на этот раз она бегала по территории кремля.

Видео с рыжей хищницей появилось в городском паблике в соцсети "ВКонтакте". На нем видно, как лисица бегает по дорожкам и газонам на территории кремля рядом со зданием городской администрации. Заметив снимающих ее людей, лиса не проявляет сильного беспокойства и внимательно их разглядывает.

"Похоже, рыжая плутовка окончательно прописалась в кремле. Может, работу ищет?", - написали авторы видео.

Ранее лису неоднократно видели в непосредственной близости от кремля - около фонтана на площади Минина и на Чкаловской лестнице. Пользователи соцсети не исключают, что это одно и то же животное.

Нижний Новгород

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