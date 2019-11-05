СК заподозрил пилота "ИрАэро" в передаче управления самолетом знакомой

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Следственном комитете проверяют информацию СМИ и соцсетей о том, что пилот "ИрАэро" мог посадить знакомую за штурвал пассажирского Ан-24 в ходе обычного рейса. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, это могло произойти 31 августа 2019 года в ходе полета из Якутска в Саккырыыр. Пилот мог дать "порулить" 33-летней знакомой, не имеющей право на управление самолетом, говорится в пресс-релизе.

В инстаграме и на YouTube появилось видео из кабины летящего самолета, на котором женщина сидит за штурвалом, а пилот ведет съемку и дает ей указания, "крутить вправо" или влево.

В "ИрАэро" "Интерфаксу" сказали, что проверяют это видео. Пока в компании сомневаются, что опубликованные записи связаны ее пассажирскими перевозками.

Проверку по факту с 1 ноября проводит и Северо-Восточное линейное управление МВД на транспорте, сказал представитель управления телеканалу "Якутия 24". В транспортной прокуратуре начали проверку по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности.