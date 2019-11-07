В Якутии завели дело после того, как пилот дал знакомой "порулить" самолетом

Архивное фото Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом на борту Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", когда пилот во время пассажирского рейса допустил до управления самолетом свою знакомую сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ (СКР).

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По версии следствия, 31 августа один из членов экипажа Ан-24 неправомерно провел в кабину 33-летнюю женщину и передал ей управление воздушным судном. При этом на борту самолета находились пассажиры.

Ранее в якутских соцсетях появились видеокадры этого полета. Рейс совершался по маршруту Якутск-Саккырыыр. На видео пилот якобы учит свою знакомую управлять самолетом. Девушка сидит за штурвалом, а летчик дает ей наставления: "Крути вправо. А теперь влево давай". Видно также, что самолет находится в воздухе.

В авиакомпании "ИрАэро" "Интерфаксу" сообщили, что проводят всестороннюю проверку фото и видео, размещенных в соцсетях, по итогам проверки перевозчик оценит достоверность информации. "В настоящий момент имеются сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок", - сообщили агентству в пресс-службе "ИрАэро".

Во вторник, 5 ноября, сообщалось, что СКР начал проверку после того, как в интернете опубликовали упомянутое видео в соцсетях. Проверку по данному факту с 1 ноября проводит и Северо-Восточное линейное управление МВД на транспорте.

Катастрофа под Междуреченском

Аналогичное нарушение правил пилотом самолета в марте 1994 года привело к масштабной авиакатастрофе в России. В ночь с 22 на 23 марта 1994 года командир воздушного судна A310 рейса Москва-Гонконг пригласил в кабину лайнера своих детей и поочередно передавал управление воздушным судном дочери и сыну. Несовершеннолетний сын командира случайно отключил автопилот, в результате чего самолет вошел в так называемую крутую спираль, из которой вывести его не удалось. Лайнер "Аэрофлота" разбился под Междуреченском в Кемеровской области, в катастрофе погибли 75 человек - 63 пассажира и 12 членов экипажа.