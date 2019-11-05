Группа "Сафмар" урегулировала спор с банками "Траст" и "Открытие"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Сафмар" семьи Гуцериевых, а также банки "Траст" и "Открытие" заключили соглашение об урегулировании споров и о сделках на общую сумму более 135 млрд рублей, сообщила пресс-служба "Открытия". Что это за сделки, не уточняется.

"Стороны договорились, что группа "Сафмар" выкупит ряд активов у группы банка "Траст" на сумму около 94 млрд рублей; реструктуризирует часть активов, в данный момент принадлежащих банку, на общую сумму 41 млрд рублей, а также откажется от исковых требований к группам "Траст" и "БФКО" совокупно на 31 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

Сделки на 35 млрд рублей должны быть закрыты до конца 2019 года, а трансформация активов - до конца первого квартала 2020 года. Остальные платежи пройдут по по утвержденному графику до конца третьего квартала 2024 года.

Гарантами по сделкам выступают "Группа Сафмар", а также Михаил и Саит-Салам Гуцериевы.

"По результатам реализации соглашения положительный экономический эффект для банка "Траст" составит 135 млрд рублей. По итогам исполнения группой "Сафмар" всех условий данного соглашения группы "Траст" и "БФКО" обязуются не предъявлять группе "Сафмар" никаких требований в рамках сделок и транзакций, вошедших в соглашение об урегулировании, так как все убытки по этим сделкам будут закрыты", - подчеркивается в пресс-релизе.

"По сделкам, не вошедшим в соглашение об урегулировании, стороны полностью сохраняют все юридические права и обязанности в соответствии с теми нормами законодательства, которым они подчинены. Микаил Шишханов, а также другие менеджеры, которые контролировали банки "БИН" и "РОСТ" до февраля 2017 года, когда Михаил Гуцериев возглавил банковскую группу "БИН", в соглашение об урегулировании не вошли. С ними предстоит отдельная работа за рамками подписанного соглашения", - сообщило "Открытие".

"Сафмар" претендует на получение до трети привилегированных акций "Русснефти" , перешедших банку "Траст" в рамках присоединения "Рост банка", рассказали на прошлой неделе источники "Интерфакса". По их данным, соглашение о выкупе акций "Русснефти" "Траст" и "Сафмар" могли подписать в ноябре.

Позже "Сафмар" подтвердил, что планирует выкупить у "Траста" часть активов. "Группа "Сафмар" действительно выкупает у "Траста" часть активов, ранее переданных санированным банкам Микаилом Шишхановым (бывший собственник Бинбанка и Рост банка - прим. ИФ), однако речь идет не о погашении мифической задолженности Михаила Гуцериева, а о приобретении эффективно работающих активов, имеющих высокую рыночную стоимость. В зависимости от специфики конкретных сделок в ряде случаев группа увеличивает контроль над принадлежащими ей активами, в ряде - доводит его до 100%", - говорится в сообщении "Сафмара".

Банк "Траст" планирует в ходе аукциона 14 ноября 2019 года продать весь пакет кумулятивных привилегированных акций ПАО НК "Русснефть" - 25% капитала компании, стартовая цена за него - 62,2 млрд рублей. На продажу выставлено три лота: два по 33,241 млн акций (стартовая цена каждого лота - 21,1 млрд рублей) и один на 31,550 млн акций (стартовая цена - 20,0 млрд рублей). Заявки принимаются до 12 ноября.

Информированный о планах "Сафмар" источник в середине октября сообщил "Интерфаксу", что группа пока не планирует участвовать в покупке 25% акций "Русснефти" у "Траста". При этом собеседник отмечал, что "Сафмар" ведет "определенную дискуссию с "Трастом" о возврате некоторых активов за денежное вознаграждение". По его словам, речь может идти об урегулировании долгов на 140 млрд рублей.

В свободном обращении находится 20% обыкновенных акций "Русснефти" (15% уставного капитала). Единственным владельцем привилегированных акций компании является банк "Траст", он получил их в рамках присоединения Рост банка. "Траст" в целом владеет 27,7% акций "Русснефти", из которых 25% составляют привилегированные. Еще 23,46% капитала "Русснефти" контролирует трейдер Glencore, семье Гуцериевых принадлежит 32,5% уставного капитала компании.

Банк России в мае 2018 года решил создать на базе "Траста" Банк непрофильных активов (в дальнейшем Фонд непрофильных активов). На его баланс передавались непрофильные активы санируемых банка "Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка . ЦБ владеет 97% "Траста", еще 2% принадлежит банку "Открытие" и 1% - структуре РФПИ.