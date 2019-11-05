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В Оренбурге гражданина Азербайджана приговорили к реальному сроку за авиадебош

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Оренбургской области суд назначил реальный срок гражданину Азербайджана за хулиганство на борту самолета, который был должен 11 марта вылететь из Оренбурга в "Шереметьево". Он получил два года и месяц в колонии общего режима, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СКР.

Его признали виновным в хулиганстве и сопротивлении представителю власти, а также в публичном оскорблении представителя власти (часть 2 статьи 213 и статья 319 УК).

Суд и следствие установили, что перед взлетом, когда самолет уже начал руление и разгон, подсудимый начал вести себя агрессивно по отношению к бортпроводникам и другим пассажирам. Командир воздушного судна прервал взлет, вернул самолет на стоянку и передал нарушителя полиции. При этом подсудимый сопротивлялся полицейским и ругался на одного из них нецензурно.

Следствие опросило по делу не менее 40 свидетелей и потерпевших, провело десять осмотров мест происшествий, обысков, выемок и изъяло необходимые документы и видеозаписи, доказавшие вину подсудимого. Также по делу были назначены трасологическая, судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертиза. Эксперты признали нарушителя вменяемым.

СКР Шереметьево Оренбург Азербайджан

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