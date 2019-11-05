Московский суд прекратил дело о банкротстве певца Александра Новикова

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению администрации Екатеринбурга о банкротстве барда Александра Новикова, говорится в материалах суда.

Администрация Екатеринбурга требовала, чтобы Новиков внес арендную плату в размере 1,38 млрд рублей за пользование земельным участком в центре города (по адресу ул. Малышева, 38) с января 2013 года по июль 2016 года. Однако Новиков частично погасил задолженность.

"На момент судебного заседания сумма задолженности Александра Новикова перед администрацией Екатеринбурга погашена должником в размере 1 млн рублей. Поскольку на момент судебного заседания размер основной задолженности - меньше 500 тыс. рублей, суд признает заявление администрации Екатеринбурга о признании Александра Новикова необоснованным и прекращает производство по делу", - говорится в определении суда.

Ранее сообщалось, что в июле 2019 года также было прекращено уголовное преследование в отношении барда Новикова, обвиненного в мошенничестве со средствами пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по адресу Малышева, 38 в Екатеринбурге расположена некоммерческая организация "Благотворительный фонд "400-летие дома Романовых" на Урале", руководителем которого является Новиков.

66-летний Новиков - российский поэт, певец, композитор, автор-исполнитель песен в жанре городского романса. Наиболее известные из его песен - "Шансоньетка", "Уличная красотка", "Помнишь, девочка?", "Телефонный разговор" и другие.