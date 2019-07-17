Бард Александр Новиков заявил о прекращении против него уголовного дела

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Бард Александр Новиков, которого обвиняли в мошенничестве, заявил, что уголовное преследование в отношении него прекращено.

Соответствующее постановление музыкант выложил в фейсбуке.

Также отменены мера пресечения в виде подписки о невыезде и наложенный судом арест на имущество.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области "Интерфаксу" никак не прокомментировали сообщения Новикова.

Александр Новиков, а также бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и бывший директор коттеджного поселка "Бухта Квинс" Лариса Ассонова были фигурантами уголовного дела о мошенничестве со средствами пайщиков ЖСК "Бухта Квинс".

В СКР сообщали, что пострадали 65 человек, ущерб которых превысил 54 млн рублей.

В конце января 2019 года коттеджный поселок был введен в эксплуатацию.