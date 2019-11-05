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В Адыгее поймали предполагаемого убийцу пропавшей в мае школьницы

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы, пропавшей в мае в Майкопе, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Адыгее.

По подозрению в ее убийстве задержали ранее судимого 47-летнего местного жителя, который под весом улик начал давать признательные показания.

Как сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя управления СКР по Адыгее по взаимодействию со СМИ Руслан Сетов, следователи нашли тело предположительно пропавшей девушки, на место, где оно находилось, указал сам подозреваемый. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Школьница пропала 24 мая, когда шла из школы на тренировку. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Адыгея Майкоп

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