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Житель Адыгеи осужден на пожизненный срок за убийство школьницы

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Суд в Адыгее приговорил к пожизненному заключению Андрея Курникова, который признан виновным в убийстве 16-летней школьницы в Майкопе.

Как сообщает пресс-служба СКР, убийство было совершено 24 мая 2019 года. Пьыный Курников на улице напал девочку. После неудачных попыток изнасиловать школьницу он задушил ее, забрал смарт-браслет и два мобильных телефона.

Курников был задержан и сознался в преступлении и показал, где спрятал тело жертвы.

Ему было предъявлено обвинение по статьям "убийство" и "разбой".

Он получил пожизненный срок, а также был лишен права занимать определенные должности сроком на 15 лет.

Адыгея

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