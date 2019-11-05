Водительские права Брежнева выставят на торги за 1,5 млн рублей

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Водительское удостоверение Леонида Брежнева на управление всеми видами транспорта, выданное ему в 1976 году, выставят на торги, предполагаемая цена лота - 1,35 - 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"Мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, автобусы - Леонид Ильич мог управлять всем. Водительское удостоверение ААК № 000077. 10,5х7,5 см. В отличном состоянии. Естественно, что владелец был допущен для управления всеми категориями транспортных средств", - говорится в описании лота.

Вместе с водительским удостоверением на торги выставлен талон предупреждений, в котором отмечались нарушения водителя.

"Оба документа заламинированы. Выданы 10 декабря 1976 года - практически в день 70-летия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был "шуточный подарок" от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в аукционном доме, документы хранились на даче Брежнева. "Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование. Вещи и документы стали достоянием рынка", - говорится в сообщении пресс-службы.

Эстимейт водительского удостоверения 1,35 млн - 1,5 млн рублей.

Аукцион пройдет 14 ноября.

Также на торги выставлены опись Московской оружейной палаты 1884-1893 гг, начальная стоимость 250-260 тыс. рублей, издание "Россия в ее прошлом и настоящем (1613-1913). В память 300-летия Дома Романовых" 1914 года в цельнокожаном издательском переплете с золотым и полихромным тиснением за 180-200 тыс. рублей.

Коллекционеры смогут приобрести три письма поэтессы Анны Ахматовой и технический экземпляр ее книги "Стихотворения" (1961), с автографом автора, эстимейт - 120-130 тыс. рублей.

Также можно найти несколько прижизненных изданий произведений Александра Пушкина.

Среди лотов также первое издание одного из наиболее редких романов Федора Достоевского "Подросток", экземпляр с сохранением издательских обложек представляет коллекционную ценность, начальная цена 750-800 тыс. рублей. Также на торги выставлен сборник "Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении" (полное собрание из 12 томов) за 1,35 -1,5 млн рублей.