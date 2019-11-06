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В Адыгее арестовали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки из Майкопа

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Житель Адыгеи арестован по обвинению в разбойном нападении и убийстве 16-летней девушки в Майкопе в мае 2019 года, он дал признательные показания.

Пресс-служба СК РФ сообщила, что 47-летнему жителю республики предъявили обвинение в убийстве 16-летней девушки и разбойном нападении (часть 2 статьи 105 УК РФ и части 4 статьи 162 УК РФ).

Девушка пропала 24 мая 2019 года. Она вышла из лицея в Майкопе и не вернулась домой. В качестве основной версии исчезновения рассматривался криминальный сценарий.

Позже в ходе обработки телефонных разговоров ранее судимых граждан был установлен 47-летний местный житель. Ранее его уже судили за подобное преступление. Он был задержан и под давлением улик начал давать признательные показания.

Обвиняемый признался, что 24 мая 2019 года совершил разбойное нападение на девушку и убил ее. Во время проверки показаний на месте он указал место захоронения несовершеннолетней. Тело девочки было обнаружено с телесными повреждениями.

Адыгея

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