Суд в Петербурге не стал отменять результаты выборов из-за "умного голосования"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел иск кандидата в муниципальные депутаты Анастасии Колб к избирательной комиссии муниципального образования "Смольнинское" о признании итогов голосования недействительными.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы в среду, суд в удовлетворении требований истицы отказал.

В сентябре сообщалось, что проигравшая почти всем кандидатам в депутаты "Смольнинского" Колб обратилась в суд с требованием отменить результаты выборов в ее избирательном округе в Петербурге. По ее мнению, на избирателей оказало влияние разработанное оппозицией "умное голосование", что исказило результаты.

Колб участвовала в выборах муниципальных депутатов в Северной столице в рамках единого дня голосования 8 сентября.

В начале сентября команда оппозиционера Алексея Навального представила проект "Умное голосование". Он содержал рекомендации избирателям по голосованию на выборах. По утверждению сторонников оппозиционера, эти рекомендации базируются, в числе прочего, на соцопросах.