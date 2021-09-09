РКН предостерег Apple и Google от вмешательства в выборы в РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от Apple, Google, Cloudflare и Cisco прекратить предоставление возможностей обхода блокировки на территории РФ сайта "Умное голосование", а также мобильного приложения соратников оппозиционера Алексея Навального в связи с нарушением избирательного законодательства.

Как заявили в ведомстве, накануне, 8 сентября, Роскомнадзор и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования РФ (ЦМУ ССОП РФ) на основании требований ЦИК и Генпрокуратуры России направили в адрес ряда иностранных компаний, в том числе провайдерам DNS- и CDN-сервисов, письма, в которых обязали эти организации прекратить предоставлять возможности для обхода блокировки в стране приложения и сайта "Умное голосование".

"В письмах отмечается, что в период предвыборной кампании не допускается оказание услуг, нарушающих российское законодательство о выборах, в том числе связанных с проведением предвыборной агитации в интернете, размещением агитационных материалов в сети", - сообщили в Роскомнадзоре

По данным РКН и ЦМУ ССОП РФ, установлено, что такие средства обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров, расположенных на территории США, Украины, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других государств.

"Законные требования о недопустимости предоставления технических средств для обхода ограничения доступа игнорируются магазинами приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисами Google, Cisco, Cloudflare и ряда других компаний", - отметили в РКН.

В ведомстве подчеркнули, что "неисполнение компаниями требований по прекращению помощи указанным ресурсам является грубым нарушением действующего законодательства РФ".

В случае неисполнения требований "данные действия будут рассматриваться как иностранное вмешательство" в кампанию по выборам депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, сказали в РКН.

В ведомстве также напомнили об уголовной ответственности за содействие в продолжении деятельности экстремистской организации.

"Оказание содействия, участие и продолжение деятельности запрещенной в России экстремистской организации, в том числе в интернете - уголовно наказуемое деяние. Согласно действующему законодательству, ответственность распространяется как на частных, так и должностных лиц", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в РКН не стали отвечать на просьбу прокомментировать информацию о блокировках публичных DNS-сервисов компаний Google, Cloudflare и Cisco в минувшую среду.

В конце августа и начале сентября РКН требовал от Apple и Google удалить приложение "Навальный" из своих магазинов приложений App Store и Google Play, так как, заявили в ведомстве, оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ также иноагентом).

3 сентября Арбитражный суд Москвы в качестве обеспечительной меры по иску ООО "Вулинтертрейд", запатентовавшей товарный знак "умное голосование", запретил "Яндексу" и Google использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче "в качестве одного из ключевых слов поиска". В пресс-службе "Яндекса" сообщили "Интерфаксу", что обжалуют это решение, так как из документа непонятно, что конкретно нужно сделать и каким образом.

6 сентября в пресс-службе Роскомнадзора "Интерфаксу" сообщили, что сайт "Умное голосование" заблокирован в РФ, так как используется для продолжения деятельности ФБК. После этого ссылки на сайт пропали из поисковой выдачи "Яндекса", так как, пояснили в компании, они были внесены в реестр запрещенной в РФ информации.

23 июня в РКН "Интерфаксу" сообщили, что направили в Google уведомление о необходимости прекратить обработку персональных данных в сервисе "Умное голосование".