Экс-мэр Владивостока Пушкарев стал фигурантом нового уголовного дела

Ранее он был приговорен к 15 годам за коррупцию

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, ранее приговоренный за коррупцию к 15 годам колонии, стал подозреваемым в новом уголовном деле о злоупотреблении полномочиями, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Пушкарев стал подозреваемым в уголовном деле, возбужденном после выявленных фактов хищения более чем 50 млн руб. из бюджета Владивостока при закупке и ремонте автобусов", - сказал источник.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

В свою очередь на сайте Федеральной антимонопольной службы сообщается, что это уголовное дело возбуждено по материалам Приморского УФАС России.

"Материалы антимонопольного дела (о нарушении закона о защите конкуренции администрацией города Владивостока - ИФ) были переданы в Генеральную прокуратуру РФ, которая поручила следствию решить вопрос об уголовном преследовании бывшего главы Владивостока", - говорится в сообщении.

"17 октября 2019 года СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, по факту злоупотребления должностным лицом администрации Владивостока своими полномочиями при приобретении автобусов, в том числе марки MAN, исключительное право на техническое обслуживание и ремонт которых на территории Приморского края имело аффилированное с бывшим мэром ООО "Флагман-Авто"", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Как отмечается в сообщении ФАС, действия администрации Владивостока позволили компании ООО "Флагман-Авто" устанавливать высокие цены на свои услуги и в итоге получить доход в размере более 54 млн рублей от обслуживания и ремонта автобусов за счет средств бюджета Владивостока.

"Согласно материалам уголовного дела, бывшему чиновнику за предоставленные ООО "Флагман-Авто" преимущества инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, а также присвоение чужого имущества в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после выявленных фактов хищения средств из бюджета Владивостока при закупке и ремонте автобусов.

По данным следствия, с 2010 года по 2015 годы чиновник без проведения конкурса организовал покупку автобусов, которые затем были переданы муниципальному предприятию. Право на ремонт этой техники получила аффилированная сотруднику мэрии компания.

Следствие не уточняло должность и фамилию чиновника, однако в тот период мэром Владивостока был Пушкарев.

Ранее Тверской суд Москвы признал Пушкарева виновным в признан в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. "а" ч. 2 ст. 204 УК РФ) и приговорил его 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.