Суд взыскал с экс-мэра Владивостока 1,5 млрд рублей в пользу государства

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Советский суд Владивостока по иску Генпрокуратуры взыскал с бывшего мэра города Игоря Пушкарева и еще восьми соответчиков компаний 1,45 млрд рублей в пользу государства, сообщили в надзорном ведомстве. Иск удовлетворен в полном объеме.

Кроме Пушкарева, ответчиками по иску являются его брат, бывший руководитель МУП "Дороги Владивостока", а также шесть компаний, подконтрольных семье экс-мэра. Пушкарев ранее был осужден за коррупцию.

Суд решил, что "названная сумма нажита ответчиками в результате систематического совершения Пушкаревым как главой города коррупционных актов и активного участия в этих правонарушениях юридических лиц", добавили в Генпрокуратуре.

Надзорное ведомство ранее сократило сумму иска с 3,2 млрд рублей с учетом заключения ФАС.

Сумма иска была уточнена с учетом заключения специалистов Федеральной антимонопольной службы.

Основанием для иска Генпрокуратуры стали "выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата (группа компаний "Востокцемент")". Надзорное ведомство решило, что поскольку ответчики нарушили закон, то все полученные по контрактам средства подлежат взысканию в доход государства.

Тверской районный суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки и приговорил его к 15 годам колонии.