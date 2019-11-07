МЧС подтвердило госпитализацию семьи с восемью детьми в Ханты-Мансийске

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В МЧС подтвердили информацию о госпитализации в Ханты-Мансийске десяти жителей частного дома с отравлением. Это восемь детей в возрасте от пяти до 15 лет две женщины, предварительно, мама, бабушка и дети, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Югре.

Состояние четверых врачи определили как средней степени тяжести, остальных - как легкой.

Дознаватели устанавливают, чем они отравились и какое оборудование работало в доме, сказал представитель управления.

Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщал, что пострадали 11 жильцов частного дома в районе Су-967.

"Ночью они почувствовали неприятный запах и ушли к соседям, а утром почувствовали себя плохо и сами вызвали "скорую помощь". Предварительно известно, что в доме работало какое-то оборудование, то ли дизельный генератор, то ли тепловая пушка", - сказал источник.