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11 человек, включая 8 детей, отравились угарным газом в Ханты-Мансийске

Причиной стала неисправная тепловая пушка

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Больше 10 человек отравились угарным газом из-за неисправной тепловой пушки в Ханты-Мансийске, людей удалось спасти, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Инцидент произошел в доме на Таежной улице. Жители - 11 человек, включая 8 детей обогревались тепловой пушкой на бензине и получили отравление угарным газом", - сказал источник.

Людей удалось спасти. Все пострадавшие госпитализированы.

ХМАО

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