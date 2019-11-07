11 человек, включая 8 детей, отравились угарным газом в Ханты-Мансийске
Причиной стала неисправная тепловая пушка
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Больше 10 человек отравились угарным газом из-за неисправной тепловой пушки в Ханты-Мансийске, людей удалось спасти, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Инцидент произошел в доме на Таежной улице. Жители - 11 человек, включая 8 детей обогревались тепловой пушкой на бензине и получили отравление угарным газом", - сказал источник.
Людей удалось спасти. Все пострадавшие госпитализированы.