Поиск

Украина выдала России обвиняемого в убийстве 13-летней давности

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Архангельск доставлен мужчина, обвиняемый в убийстве, совершенном 13 лет назад на территории города Коряжма, сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг.

"Мужчина 1983 года рождения находился в международном розыске. Задержали его в аэропорту иностранного государства. При содействии Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России и группы НЦБ Интерпола УМВД России по Архангельской области проведена процедура экстрадиции на территорию РФ обвиняемого в особо тяжком преступлении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ (СКР) "Интерфаксу" уточнили, что мужчина был задержан на Украине. Установлено, что в 2006 году жительница Коряжмы обратилась к знакомому с просьбой за денежной вознаграждение устранить ее сожителя, который применяет к ней физическую силу и угрожает расправой.

Как следует из материалов уголовного дела, 14 сентября 2006 года подозреваемый вместе с потерпевшим и их общим знакомым поехали из города Котлас в Архангельской области в Коряжму, также расположенную в этом регионе. "По пути под надуманным предлогом обвиняемый заманил попутчика в лесной массив, где убил", - отмечают в пресс-службе.

Затем злоумышленник попросил знакомого принести из автомобиля лопату, чтобы выкопать яму и скрыть следы преступления, однако их спугнул грибник. Правоохранительные органы установили, что разыскиваемый покинул Россию, используя паспорт гражданина иностранного государства, сменил фамилию и другие персональные данные.

В отношении мужчины расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Архангельск МВД СКР Украина

Новости

"Почта России" откроет пункты выдачи в магазинах "Обуви России"

"Почта России" откроет пункты выдачи в магазинах "Обуви России"

В Якутии завели дело после того, как пилот дал знакомой "порулить" самолетом

В Якутии завели дело после того, как пилот дал знакомой "порулить" самолетом

Шесть человек пострадали в результате пожара на нефтебазе под Новороссийском

Источник сообщил о неофициальной встрече главы Deutsche Welle с депутатами

В РФ собрались ввести наказание за покупку украденных персональных данных

В РФ собрались ввести наказание за покупку украденных персональных данных

Счетная палата сообщила об ускоряющейся четвертый год подряд убыли населения

Счетная палата сообщила об ускоряющейся четвертый год подряд убыли населения

В СКР установили личность стрелявшего в кемеровского адвоката

Депутатам предложат заменить штрафы за недолив топлива процентом от выручки

11 человек, включая 8 детей, отравились угарным газом в Ханты-Мансийске

Почти каждый второй россиянин высказался за возвращение смертной казни

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');