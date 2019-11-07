Украина выдала России обвиняемого в убийстве 13-летней давности

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Архангельск доставлен мужчина, обвиняемый в убийстве, совершенном 13 лет назад на территории города Коряжма, сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг.

"Мужчина 1983 года рождения находился в международном розыске. Задержали его в аэропорту иностранного государства. При содействии Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России и группы НЦБ Интерпола УМВД России по Архангельской области проведена процедура экстрадиции на территорию РФ обвиняемого в особо тяжком преступлении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ (СКР) "Интерфаксу" уточнили, что мужчина был задержан на Украине. Установлено, что в 2006 году жительница Коряжмы обратилась к знакомому с просьбой за денежной вознаграждение устранить ее сожителя, который применяет к ней физическую силу и угрожает расправой.

Как следует из материалов уголовного дела, 14 сентября 2006 года подозреваемый вместе с потерпевшим и их общим знакомым поехали из города Котлас в Архангельской области в Коряжму, также расположенную в этом регионе. "По пути под надуманным предлогом обвиняемый заманил попутчика в лесной массив, где убил", - отмечают в пресс-службе.

Затем злоумышленник попросил знакомого принести из автомобиля лопату, чтобы выкопать яму и скрыть следы преступления, однако их спугнул грибник. Правоохранительные органы установили, что разыскиваемый покинул Россию, используя паспорт гражданина иностранного государства, сменил фамилию и другие персональные данные.

В отношении мужчины расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.