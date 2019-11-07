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В Ингушетии заявили о создании уникального аппарата для приготовления шашлыка

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Двое жителей Ингушетии сконструировали уникальное многофункциональное оборудование, позволяющее жарить шашлыки даже на балконе многоквартирных домов, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе главы и правительства региона.

Как заявил сотрудник пресс-службы, авторами изобретения являются житель города Малгобек Исропил Цечоев и его брат. Мужчины создали "не имеющее аналогов в мире" оборудование, которое включает в себя шашлычный и коптильный аппараты с использованием новых технологий, сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 50 граммов угля достаточно для приготовления 30 шампуров шашлыка с помощью нового прибора. Готовить при помощи этого оборудования можно не только во дворе, но и на балконах многоквартирных домов, так как задымления не будет.

К изобретению новаторов из Малгобека с вниманием отнеслись власти республики, куда братья обратились за финансовой поддержкой для развития проекта. С прототипом ознакомился глава республиканского правительства Константин Суриков.

Он назвал проект очень интересным и рекомендовал заявителю представить в Минэкономразвития Ингушетии полный пакет документов, в том числе бизнес-план, а также подготовить видеопрезентацию оборудования. Ингушский премьер пообещал, что проект будет рассмотрен на заседании экспертной комиссии. Специалисты решат, в рамках каких программ можно реализовать это изобретение, добавил Суриков.

Как сообщил "Интерфаксу" сам изобретатель Исропил Цечоев, оборудование отвечает требованиям противопожарной и экологической безопасности, и в данное время проходит процедуру патентования.

Ингушетия Малгобек Исропил Цечоев

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