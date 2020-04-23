Жителю Нижневартовска грозит штраф за попытку сделать шашлыки на балконе

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - На жителя девятиэтажки в Нижневартовске составили административный протокол за попытку сделать шашлыки на балконе, сообщает управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу. Пожарных к нему вызвали соседи.

На месте пожарные не увидели ни дыма, ни огня. Заявитель сообщил, что заподозрил возгорание в квартире на пятом этаже. Она была заперта.

После нескольких пожарным открыл мужчина, который сказал, что у него ничего не горит. Пожарные прошли на балкон и обнаружили там мангал, который он пытался зажечь.

Дознаватель МЧС провел с жильцом профилактическую беседу и возбудил административное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Ему грозит штраф до 3000 рублей.