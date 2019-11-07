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"Почта России" откроет пункты выдачи в магазинах "Обуви России"

"Почта России" откроет пункты выдачи в магазинах "Обуви России"
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - ГК "Обувь России" и АО "Почта России" заключили партнерское соглашение об открытии в обувных магазинах группы в ноябре пунктов выдачи онлайн-заказов логистического оператора, сообщает пресс-служба "Обуви России".

На первом этапе пункты выдачи заказов заработают в более чем 180 торговых точках "Обуви России" по всей стране. В течение двух-трех недель будет проводиться интеграция программного обеспечения. В начале ноября проект запустят в тестовом режиме в нескольких магазинах, в затем будут тиражировать на всю сеть.

Ожидается, что в пункты выдачи заказов "Почты России" на базе обувных магазинов будет перенаправляться более 5 тыс. посылок в месяц.

"Такое сотрудничество позволит, с одной стороны, снизить нагрузку на отделения связи Почты России в регионах, особенно в периоды сезонных всплесков, и, с другой стороны, увеличить трафик в магазины сети ГК "Обувь России" и повысить лояльность покупателей", - отмечается в пресс-релизе.

"Мы ставим перед собой цель сделать наши сервисы максимально комфортными как для продавцов, так и для конечного потребителя, и в результате стать основным логистическим игроком на рынке онлайн-ритейла", - приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора по электронной коммерции АО "Почта России" Алексея Скатина.

Директор ГК "Обувь России" Антон Титов называет партнерство с Почтой России важным этапом по развитию начатого осенью 2018 года проекта "Пункты выдачи заказов". "Проект является частью стратегии группы по интеграции в логистическую инфраструктуру российского рынка электронной торговли. За год мы отработали все основные технологии и сейчас вышли на показатель 9-10 тыс. выданных посылок в неделю", - отметил он.

Как сообщалось, "Обувь России" запустила проект "Пункты выдачи онлайн-заказов" в октябре 2018 года и сотрудничает уже с шестью крупным операторами логистического рынка. В августе в их число вошел интернет-магазин Ozon.

ГК "Обувь России" основана в 2003 году в Новосибирске. Основной акционер группы - Антон Титов, согласно списку аффилированных лиц компании на 30 июня 2019 года он владеет в ПАО "ОР" (головное юрлицо холдинга) долей в размере 50%. По данным на конец 2018 года, еще около 16% принадлежало зарегистрированной на Британских Виргинских островах Karyo Holdings (управляет фондом Михаила Прохорова), 2% - неназванным иным акционерам. В свободном обращении находилось 32% акционерного капитала ПАО. В июне 2019 года Karyo Holdings вышла из капитала ПАО.

На сайте ГК указано, что в нее входит 909 магазинов в 366 городах России.

Почта России Обувь России

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