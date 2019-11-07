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Кремль не заинтересовался заявлениями Кадырова о реакции на оскорбление чести

Кремль не заинтересовался заявлениями Кадырова о реакции на оскорбление чести
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: Reuters

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не намерены проверять высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости наказывать за оскорбление чести в Интернете, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Русская служба Би-би-си" опубликовала видеозапись выступления Кадырова на недавнем заседании правительства Чечни и сопроводила запись титрами с переводом на русский язык. "Те, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится", - перевела телекомпания.

"Я не читал оригинал стенограмм этого заседания правительства (Чечни), не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикацию "Би-би-си", при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник не могу и не буду", - сказал Песков.

Он добавил, что об этих заявлениях ничего не знает.

На вопрос, будут ли изучать эти высказывания в Кремле, чиновник ответил: "Мы не можем руководствоваться сообщениями "Би-би-си". Мы не можем воспринимать сообщения "Би-би-си" как первоисточник, который может быть откомментированным".

Когда один из журналистов заметил, что Песков уклоняется от ответа на вопросы о Кадырове и о происходящем в Чечне и проявляет осторожность в комментариях, пресс-секретарь Путина ответил, что так поступает в отношении всех руководителей регионов, поскольку к каждому из них "надо проявлять необходимое уважение".

Он напомнил, что в любом регионе есть правоохранительные органы, которые должны реагировать на противоправные действия в соответствии с законом. "Мне неизвестно, что какие-то противоправные действия имели место", - отметил пресс-секретарь и добавил, что это не значит, что он призывает правоохранительные органы Чечни проверить высказывание Кадырова.

На вопрос, должны ли в Чечне исполняться российские законы или это особенный регион, Песков ответил: "В Чечне не может быть каких-то особенных условий, это субъект Российской Федерации со всеми вытекающими отсюда юридическими и иными последствиями с точки зрения режима применения законодательства".

Рамзан Кадыров Дмитрий Песков Чечня

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