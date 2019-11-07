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Пресс-секретарь Кадырова усомнился в знании сотрудниками "Би-би-си" чеченского языка

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию британской корпорации "Би-би-си" о выступлении Рамзана Кадырова на недавней встрече с правительством республики.

"Я нисколько не удивился, прочитав пасквиль "Би-би-си". По-другому они не могут. Не помню ни одного случая, чтобы "Би-би-си" или иные СМИ Великобритании, Франции, Германии или США объективно написали что-нибудь о событиях в Чечне", - сказал Каримов "Интерфаксу".

Он заявил, что ему безразлично, что пишет "Би-би-си.

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"Переводчик телерадиовещательной корпорации знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским", - продолжил пресс-секретарь главы республики.

По его словам, "эти неугомонные господа всячески пытаются разбередить заживающие раны войны".

"В ход идёт всё - от подтасовок до откровенной клеветы. Слова о том, что в республике наведём порядок, остановим тех, кто раздувает вражду, сеет ложь, восприняты этими "доброжелателями" так, как им это хотелось бы", - отметил Каримов.

"Русская служба "Би-би-си" опубликовала видеозапись выступления Кадырова на недавнем заседании правительства Чечни и сопроводила запись титрами с переводом на русский язык. "Те, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится", - перевела телекомпания.

Чечня Рамзан Кадыров

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