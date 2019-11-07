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Принадлежащий S7 американский Epic Aircraft получил сертификат на самолет Epic 1000

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американский авиапроизводитель Epic Aircraft, принадлежащий российской S7 Aerospace Group Владислава Филева и его семьи, сообщил о получении от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) сертификата типа на одномоторный турбовинтовой самолет Epic 1000.

"7 лет и 23 мин. Мы получили сертификат на самолет. Да начнутся поставки!" - сообщается на странице Epic Aircraft в фейсбуке. Там же опубликованы фото с сертификатом.

Ранее ожидалось, что поставки Epic 1000 начнутся в 2020 году.

Epic 1000 был разработан Epic Aircraft в 2015 году. В том же году компания получила заказы на более чем 60 самолетов этой модели, говорится в открытых источниках. Стоимость одной единицы оценивалась в $3 млн, целевой рынок - операторы бизнес-авиации.

S7 приобрела Epic Aircraft в 2012 году: сделку совершил входящий в группу провайдер услуг по техобслуживанию самолетов "Инжиниринг" (сейчас - S7 Technics).

S7 - российская авиационная группа, включает авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", которые летают под брендом S7 Airlines, и ряд вспомогательных структур. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

Epic Aircraft S7 Epic 1000

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