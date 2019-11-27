Американский завод Филева запланировал в декабре начать поставки самолетов Epic 1000

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Американский авиапроизводитель Epic Aircraft, принадлежащий владельцу S7 Aerospace Владиславу Филеву, собрал около 90 заказов на шестиместные самолеты Epic 1000. Первый из них будет поставлен уже в этом году.

"Думаю, первый самолет мы поставим в декабре. Около 90 самолетов (заказано - ИФ). Производственная мощность завода - 50 в год, но на эту цифру, конечно, надо будет еще выйти", - сообщил журналистам Филев.

Epic Aircraft - производитель одномоторных самолетов бизнес-класса, находится в американском штате Орегон. Компания основана в 2004 году, в 2012 г. ее приобрели структуры Филева. Ранее в ноябре сообщалось, что компания получила от американских авиавластей сертификат типа, разрешающий начать продажи модели Epic 1000.

По словам Филева, в следующем году завод планирует получить также сертификаты на производство и поддержание летной годности судов.

Стоимость одного Epic 1000 - $3,25 млн, сказал владелец S7. Покупателей модели он обозначил как "частных людей", основной рынок сбыта - США.

"Надо сказать, что 75% всех маленьких самолетов в мире - это Америка. Для сравнения, в России 350 аэродромов, а в Америке 30 тыс., в России - чуть более тысячи (гражданских - ИФ) самолетов, а в США - 220 тыс. частных самолетов и 650 тыс. пилотов, то есть цифры, которые даже трудно себе представить. Но мы работаем над тем, чтобы сделать это явью у нас в России", - отметил Филев.

На вопрос об инвестициях в проект он заявил: "В стодолларовых купюрах, если сложить их столбиком, получится примерно 200 метров".