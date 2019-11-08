Рейс Хабаровск-Магадан не смог вылететь из-за "авиационного происшествия"

Пассажиров переоформляют на ближайший рейс до Магадана

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Самолет Embraer 190 авиакомпании PegasFly не смог вылететь из аэропорта Хабаровска в Магадан из-за некоего "авиационного происшествия относительно воздушного судна", сообщает пресс-служба аэропорта.

Суть происшествия в хабаровском аэропорту не уточнили, отметив, что оно было зафиксировано в 07:45 утра по местному времени (23:45 7 ноября мск - ИФ).

"Пассажиры в настоящее время проходят переоформление на ближайший рейс в Магадан", - говорится в сообщении.

На борту находилось 18 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал. Расследованием ЧП занимается специально созданная комиссия Росавиации.