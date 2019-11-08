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Самолет не смог вылететь из Хабаровска из-за возгорания двигателя

Самолет не смог вылететь из Хабаровска из-за возгорания двигателя
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Самолет Embraer 190 авиакомпании PegasFly не смог вылететь из аэропорта Хабаровска в Магадан из-за возгорания одного из двигателей во время их запуска, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП).

В ведомстве отметили, что пожар удалось локализовать силами аэропортовых служб.

Пассажиров аварийного рейса отправят в Магадан в 10:55 (04:55 мск) бортом авиакомпании "Аврора".

По поручению глава ДВТП Виталия Каплунова Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов. Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР по факту возгорания двигателя также организовало проверку по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Ранее в хабаровском аэропорту сообщили, что Embraer 190 авиакомпании PegasFly не смог вылететь из аэропорта Хабаровска в Магадан из-за некоего "авиационного происшествия относительно воздушного судна", не уточнив деталей инцидента. Также отмечалось, что расследованием ЧП занимается специально созданная комиссия Росавиации.

На борту находилось 18 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.

Хабаровск Магадан PegasFly Embraer 190

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