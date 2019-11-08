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Законспирированная ячейка "финансистов" ИГ обезврежена в Дагестане

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Дагестане пресекли деятельность группы, занимавшейся финансированием террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Законспирированная радикальная ячейка собирала деньги на нужды ИГ и переправляла их террористам в Сирию. Как отмечается в сообщении ЦОС, поступившем в пятницу в "Интерфакс", на эти цели "финансисты" собрали не менее 10 млн рублей.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что задержаны 24-летняя и 33-летняя жительницы Дагестана, их подозревают в организации финансирования терроризма.

Преступление удалось раскрыть благодаря совместным действиям ФСБ, СК, МВД и Росфинмониторинга.

Дагестан ИГ ФСБ

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