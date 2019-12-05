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В Петербурге уроженец Средней Азии получил 9 лет за финансирование ИГ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге вынес обвинительный приговор по делу о содействии терроризму, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ в четверг.

Дело в отношении выходца из Средней Азии И.Авезова по статье "содействие террористической деятельности" (статья 205.1 УК РФ) было возбуждено 19 марта.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ, мужчина, проживавший в Петербурге, признан виновным в финансировании террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Суд приговорил Авезова к девяти годам в колонии строгого режима.

В ноябре сообщалось, что ФСБ раскрыла в Дагестане группу, финансировавшую ИГ. Законспирированная радикальная ячейка собирала деньги на нужды ИГ и переправляла их террористам в Сирию.

Петербург ФСБ Исламское государство Средняя Азия

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