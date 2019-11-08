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Сенатор Климов допустил одобрение закона о гражданах-иноагентах до конца года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Совете Федерации рассчитывают, что закон о приравнивании граждан к СМИ-иностранным агентам будет принят до конца года, заявил председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

В первом чтении поправки были одобрены в начале 2018 года. С тех пор в законопроект внесли изменения. По оценке Климова, документ сейчас уже находится "в высокой степени готовности" и его можно принять во втором и третьем чтении.

"Решать конечно сначала коллегам из Госдумы, но в случае если они сделают это до конца этого года, я полагаю, что и Совет Федерации может тоже при получении этих документов свое решение на этот счет вынести", - сказал сенатор.

Законопроект в конце 2017 года внесли в Госдуму вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин и сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Документ предлагает дополнительное регулирование деятельности СМИ - иностранных агентов. Предполагается обязать ткаие СМИ создавать в России юридическое лицо и маркировать соответствующим образом свою продукцию. СМИ, среди учредителей которых есть иностранный агент, должны будут указывать это в выходных данных.

Физлица, которые распространяют контент СМИ-иноагентов и получают деньги из-за рубежа, также могут быть признаны СМИ-иноагентом, говорится в поправках, внесенных в проект в июле 2018 года. Таких граждан также обяжут создавать в России юрлицо и маркировать распространяемые им материалы.

Левин в июле прошлого года заверял, что в результате доработки законопроекта будут исключены "опасения, что любой блогер, просто перепечатывающий информацию СМИ-иноагента, может пострадать". Для дополнительной защиты граждан от ошибочных решений полномочия по определению СМИ-иноагентов от Минюста будут переданы Генпрокуратуре, которая будет выносить такие решение вместе с МИДом, объяснял Левин.

Андрей Климов Совет Федерации Госдума

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