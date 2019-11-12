В Совфеде заверили, что закон о гражданах-иноагентах затронет очень узкий круг лиц

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Журналисты, работающие в иностранных СМИ-иноагентах, могут быть признаны физлицами с аналогичным статусом после принятия соответствующего законопроекта; кроме того, новая юридическая норма затронет очень узкий круг лиц, сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Физическое лицо, которое распространяет информацию для неограниченного круга лиц, при этом сотрудничает с иностранными средствами массовой информации, которые признаны в установленном порядке иноагентами, и при этом получает некую материальную поддержку из иностранных источников, необязательно деньги, - это физическое лицо оказывается в зоне риска и может при определенных обстоятельствах быть признано министерством юстиции физическим лицом-иноагентом", - сказал Климов "Интерфаксу" во вторник, говоря о законопроекте о приравнивании физлиц к СМИ-иноагентам, который готовится ко второму чтению.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что статус физлица-иноагента могут получить журналисты, работающие в подобных СМИ, сенатор ответил, что теоретически такое возможно, "но в практическом плане, я думаю, что о всем коллективе (в СМИ - ИФ) речи не идет".

"Если он (журналист - ИФ) просто спортивный комментатор, то вряд ли. Если он там просто бумажки перекладывает и от своего имени ничего не выдает, я не думаю, что он подпадет (под действие закона - ИФ). Но люди, которые работают там не садовниками, а распространяют конкретную информацию и там находятся, могут быть (признаны - ИФ) - да, действительно, потому что они получают деньги из-за рубежа, сотрудничают со структурой, признанной иноагентом, и сами активно распространяют информацию. Конечно, они могут быть, но не значит, что обязательно будут признаны", - отметил Климов.

По его словам, в любом случае решение о наделении статусом иноагента будет принимать Минюст на основании закона. "И это не запрет на профессию, человек может продолжать там (в журналистике - ИФ) работать. Но все должны знать, что этот человек не является независимым журналистом или независимым гражданином", - сказал сенатор.

По данным Минюста, на сегодняшней день иноагентами в России признаны девять иностранных СМИ - "Голос Америки", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

Климов также сообщил, что направил в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта, которые уточняют ряд формулировок в документе. "Они стали более точными - мы смогли прописать более чётко то, что к первому чтению не было сделано и за что критиковали справедливо. Уточнений очень много, но суть и концепция не меняются", - сказал он.

По мнению сенатора, законопроект после его окончательного принятия затронет очень узкий круг физлиц. "На мой взгляд, речь идет о небольшом числе людей - это не миллионы, не тысячи, не многие сотни", - заверил Климов.

Ранее во вторник стало известно, что Климов и депутат Госдумы Василий Пискарев (глава парламентского комитета по расследованию иностранного вмешательства) внесли десяток поправок в законопроект о СМИ-иностранных агентах. В числе внесенных изменений оказались поправки о классифицирующих признаках, по которым организация или гражданин могут быть признаны СМИ-иноагентом. Также поправки определяют, какое ведомство будет вести реестр СМИ-иноагентов и какие органы госвласти будут принимать решения о включении организаций и граждан в этот реестр.

Законопроект о гражданах-иноагентах

Законопроект о приравнивании физлиц к СМИ-иноагентам был внесен в Госдуму в конце 2017 года. Его авторами выступили вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Левин Левин, а также глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его первый заместитель Людмила Бокова.

Документ предусматривает, что физлица, распространяющие материалы СМИ-иноагента и получающие финансирование из-за рубежа, могут также быть признаны СМИ-иноагентами.

В проекте закона имеется формулировка, что "физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющие сообщения и материалы, которые созданы или распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учреждённым иностранным СМИ-иноагентом, или участвующие в создании указанных сообщений и материалов, могут быть признаны СМИ-иноагентом".

Также отмечается, что это может быть сделано в случае, если такие лица получают денежные средства или иное имущество от иностранного государства, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, иностранных СМИ-иноагентов, российских юридических лиц, учрежденных иностранными СМИ-иноагентами, российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников, или от российских юридических лиц, учрежденных такими иностранными СМИ-иноагентами.

Речь идет также о физических лицах, распространяющих предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (в том числе с использованием интернета) и получающих денежные средства или иное имущество от иностранных государств, государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц или от российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников.

Упомянутые лица или структуры должны учреждать российское юридическое лицо, говорится в проекте закона. Информация о таком физическом лице или российском юридическом лице включается в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

К таким физическим лицам или российскому юридическому лицу могут быть применены положения об НКО - они будут обязаны маркировать материалы, ежегодно проходить аудит и отчитываться о деятельности раз в полгода.

Форма маркировки, требования к ее размещению и порядок размещения устанавливаются правительством РФ, предусматривает законопроект.

Данный законопроект Госдума приняла в первом чтении в середине января 2018 года. Сенаторы рассчитывают, что в окончательном чтении документ будет принят парламентом до конца 2019 года.