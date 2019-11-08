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Росстат оценил в 12% долю россиян, ведущих здоровый образ жизни

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - По данным Росстата, в России здоровый образ жизни ведут 12% населения. Эти данные опубликованы впервые, их рассчитали по результатам "выборочного наблюдения состояния" здоровых сограждан.

В Москве здоровый образ жизни ведут 8,8% населения, в Петербурге - 6,8%.

Ниже всего доля таких жителей на Чукотке - 0,4%. Чуть лучше ситуация в Туве (1,1%), Ненецком автономном округе (2,1%), Хабаровском крае (2%), Забайкалье (3,3%), на Сахалине и в Калужской области (по 4%).

Лидирует в списке Ингушетия, где здорового образа жизни придерживаются 48,8% населения. За ней следует Крым (29,2%), Адыгея (28,8%) и Чувашия (24,7%).

Росстат Ингушетия Чукотка Тува Москва Петербург

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