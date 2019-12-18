В Минздраве вспомнили о вкладе горбачевской антиалкогольной кампании в демографию

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Антиалкогольная кампания, которую в СССР проводил генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, сопровождалась снижением смертности и ростом рождаемости, заявила замминистра здравоохрнения Татьяна Яковлева. Она напомнила об этом на слушаниях в Совете Федерации по вопросам демографии.

"Все ругают антиалкогольную кампанию. А мы изучили: как только у нас была антиалкогольная кампания - помните горбачёвскую? - у нее были перегибы, но смертность в то время снизилась, а рождаемость возросла. Вот вам антиалкогольная кампания! А вот не хотим мы эту тему поднимать", - сказала она.

Отмена кампании совпала со спадом рождаемости, отметила замминистра и добавила, что это демонстрирует положительный эффект борьбы с пьянством для демографических показателей.

ЦК КПСС в мае 1985 года выпустил постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Затем в стране была ограничена продажа алкоголя, его распитие в общественных местах, сокращено производство спирта и запущена пропаганда здорового образа жизни. Кампанию свернули в 1987 году. Несмотря на увеличение ожидаемой продолжительности жизни и снижение преступности, вырос объем теневого рынка алкоголя, увеличилось число отравлений, а уменьшение доходов государства от продажи "официального" спиртного негативно сказалось на бюджете.

Ранее 18 декабря Росстат сообщил, что с января по октябрь 2019 года население России на 36 900 человек, или на 0,03%, и на 1 ноября 2019 составляло 146,7 млн человек Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 85,8%. За такой же период 2018 года спад населения составил 78 700 человек, или 0,05%.

Комментируя данные Росстата, глава Минтруда Максим Топилин отметил, что ситуация с рождаемостью в России лучше, чем во всех странах Западной Европы, кроме Франции. Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам 2018 года среди всего населения составил 1,579. Этот показатель характеризует среднее число рождений на одну женщину вне зависимости от показателей смертности.