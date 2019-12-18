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В Минздраве вспомнили о вкладе горбачевской антиалкогольной кампании в демографию

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Антиалкогольная кампания, которую в СССР проводил генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, сопровождалась снижением смертности и ростом рождаемости, заявила замминистра здравоохрнения Татьяна Яковлева. Она напомнила об этом на слушаниях в Совете Федерации по вопросам демографии.

"Все ругают антиалкогольную кампанию. А мы изучили: как только у нас была антиалкогольная кампания - помните горбачёвскую? - у нее были перегибы, но смертность в то время снизилась, а рождаемость возросла. Вот вам антиалкогольная кампания! А вот не хотим мы эту тему поднимать", - сказала она.

Отмена кампании совпала со спадом рождаемости, отметила замминистра и добавила, что это демонстрирует положительный эффект борьбы с пьянством для демографических показателей.

ЦК КПСС в мае 1985 года выпустил постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Затем в стране была ограничена продажа алкоголя, его распитие в общественных местах, сокращено производство спирта и запущена пропаганда здорового образа жизни. Кампанию свернули в 1987 году. Несмотря на увеличение ожидаемой продолжительности жизни и снижение преступности, вырос объем теневого рынка алкоголя, увеличилось число отравлений, а уменьшение доходов государства от продажи "официального" спиртного негативно сказалось на бюджете.

Ранее 18 декабря Росстат сообщил, что с января по октябрь 2019 года население России на 36 900 человек, или на 0,03%, и на 1 ноября 2019 составляло 146,7 млн человек Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 85,8%. За такой же период 2018 года спад населения составил 78 700 человек, или 0,05%.

Комментируя данные Росстата, глава Минтруда Максим Топилин отметил, что ситуация с рождаемостью в России лучше, чем во всех странах Западной Европы, кроме Франции. Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам 2018 года среди всего населения составил 1,579. Этот показатель характеризует среднее число рождений на одну женщину вне зависимости от показателей смертности.

Михаил Горбачев СССР Минздрав Минтруда Максим Топилин Росстат

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