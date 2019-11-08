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Чиновница и электрики не признали вину по делу о пожаре в историческом центре Ростова-на-Дону

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону в суде бывшая замглавы Пролетарского района и два сотрудника компании "Донэнерго" не признали вину по делу о крупном пожаре в историческом центре города в августе 2017 года.

Расследование дела завершилось в сентябре. Следствие пришло к выводу, что причиной пожара стал не поджог, а короткое замыкание. В результате пожара сгорели 125 частных домов и 39 квартир, пострадали 58 человек, один погиб.

Бывшую чиновницу обвиняют в халатности. Начальника Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" Ростовские городские электрические сети и старшего мастера производственного участка обвиняют в причинении смерти по неосторожности и в уничтожении имущества по неосторожности.

По версии следствия, пожар начался 21 августа 2017 года в балке домовладения в Чувашском переулке из-з короткого замыкания в проводах воздушной линии электропередачи. Из-за замыкания загорелась несанкционированная свалка бытового мусора, затем огонь охватил кварталы двух районов, его площадь составила 32 640 квадратных метров.

Ростов-на-Дону Донэнерго

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