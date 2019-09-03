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Завершено расследование дела о пожаре в центре Ростова-на-Дону двухлетней давности

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Причиной крупного пожара в Ростове-на-Дону, который летом 2017 года уничтожил 125 частных жилых домов и 39 квартир, стал не поджог, а короткое замыкание, установило следствие. Расследование уголовного дела о пожаре завершено, сообщила пресс-служба СКР.

Очаг возгорания был в балке с южной стороны территории домовладения № 50 по переулку Чувашский, в проводах над балкой произошло короткое замыкание из-за нарушений при использовании линии электропередач. Из-за замыкания 21 августа 2017 года загорелась несанкционированная свалка бытового мусора, решило следствие. Пожар распространился на кварталы двух районов - Пролетарского и Кировского, его площадь составила 32 640 квадратных метров, погиб один человек.

Дело расследовалось по статьям о халатности, причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности. По нему проходят бывший замглавы администрации Пролетарского района , начальник Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" Ростовские городские электрические сети и старший мастер производственного участка.

В ходе следствия были допрошены больше 700 потерпевших, больше 650 свидетелей и проведено больше 60 экспертиз.

Ростов-на-Дону Пролетарский район Кировский район СКР Донэнерго

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