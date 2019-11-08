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ВЦИОМ сообщил о готовности 68% россиян информировать полицию о третьих лицах

За десять лет снизилось вдвое число россиян, лично видевших нарушения прав человека со стороны полиции

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - 68% россиян готовы сообщать в МВД данные о поведении человека, которым заинтересовалась полиция, а 55% готовы участвовать в задержании подозреваемых. Это показал опрос ВЦИОМа, проведенного ко Дню полиции.

72% опрошенных сказали, готовы быть понятыми. В 2012 году положительно на такой вопрос ответили 45% респондентов, еще 46% выбрали ответ "вежливо откажусь, сославшись на срочные дела".

87% россиян сказали, что готовы дать показания как очевидцы, рассказав подробности замеченной ситуации.

За десять лет доля россиян, которые видели, как полицейские нарушают права человека, сократилась с 34% до 16%, показал также опрос. Социологи отметили, что показатель снизился до рекордно низкого уровня за все время исследований.

83% опрошенных сказали, что никаких нарушений не замечали. В 2009 году так ответили 62%.

Чаще всего люди говорили о грубости полицейских (8% в 2019 году против 18% десятью годами ранее. 3% опрошенных видели, как полицейсские используют служебное положение в личных целях (10% в 2009 году), 4% утверждают, что полицейские пытались фальсифицировать материалы следствия и искажать факты (7% в 2009 году), 4% наблюдали вымогательство со стороны полиции (10% в 2009 году), 4% - проявление жестокости и 3% - отказ принять заявление.

Последний опрос проводился 1 ноября среди 1800 взрослых россиян по телефону.

ВЦИОМ МВД

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